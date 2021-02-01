مصطفى بكري: حفظ استجواب وزير قطاع الأعمال للمرة الثانية دون ذكر أسباب

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حفظ الاستجواب الثاني ضد وزير قطاع الأعمال دون إبداء الأسباب التفصيلية.

وقال بكري في بيان صحفي مقتضب، اليوم الاثنين: "تم حفظ الاستجواب للمرة الثانية دون إبداء أسباب".

وأعلن بكري، أمس تقدمه باستجواب جديد ضد وزير قطاع الأعمال، بسبب قرار تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان.

وأكد بكري في استجوابه الثاني، أنه بعد حفظ الاستجواب الأول فإن الاستجواب الجديد مدعوم بمعلومات وحقائق حول أسباب تصفية المصنع والعمال، مشيرًا إلى أن الوزير اعترف في حوارات تلفزيونية أنه المسئول عن إغلاق المصنع.

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