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تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ 15 فبراير

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تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ 15 فبراير تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ 15 فبراير

مصراوي Masrawy

06:10 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 15 فبراير الجاري، لتقديم ما يفيد السداد على وجه رسمي.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

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