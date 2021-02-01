11 فبراير أولى جلسات محاكمة مسئول بالبحوث الزراعية بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 11 فبراير المقبل، أمام الدائرة 31 جنوب الجيزة، لمحاكمة مسئول بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه.

وكان المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال مسئولًا بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه.

جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد عبدالفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم بصفته مأمور التحصيل بقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته تقدر بنحو 2 مليون جنيه، والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان کرسوم فحص طرود مصدري النحل لتوريدها إلى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في الزمان والمكان ذاتهما بصفته سالفة البيان ارتكب تزويرًا في محررات رسمية بطريق الإضافة، بأن حرر 66 بيان أمر توريد حال تأدية وظيفته، وأضاف إليها إمضاءات مزورة علی أمناء الخزينة المختصين، وأضاف عبارات في بعضها بما يفيد استلام أصلها وقيمتها خلاف الحقيقة.