أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة المؤسس" تُكرّم علماءها ومبدعيها في حفل توزيع جوائز التميز المعرفي

Print
"جامعة المؤسس" تُكرّم علماءها ومبدعيها في حفل توزيع جوائز التميز المعرفي "جامعة المؤسس" تُكرّم علماءها ومبدعيها في حفل توزيع جوائز التميز المعرفي
الأربعاء القادم في القاعة الكبرى بمركز الملك فهد للبحوث الطبية

تُكرّم جامعة الملك عبدالعزيز علماءها ومبدعيها الحاصلين على جوائز التميز المعرفي في احتفالها السنوي بتلك المناسبة، وذلك بعد غد الأربعاء في القاعة الكبرى بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء والعميدات والمكرمين.

وتأتي الاحتفالية فيما استمرت انطلاقة الجامعة في مجال التميز المعرفي، اتساقاً مع التوجهات العالمية التي استشرفت المملكة العربية فيها آفاقاً جديدة في الاقتصاد المعرفي والابتكار.

كما حظيت الجامعة بزخم من الإنجازات التي حققتها في مجال البحث والابتكار ليدعم دور جامعة المؤسس كركيزة ومنارة للعلم والابداع على المستويين الإقليمي والدولي، ما يدل على سلامة الرؤية والعمل الدؤوب الذي تنتهجه الجامعة في ظل الحكم الرشيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث حصلت جامعة المؤسس على المركز 42 عالمياً في تصنيف US News العالمي، واحتلت المركز الأول عربياً ومراكز متقدمة في قارة أسيا، في تصنيفات شنغهاي Shanghai، والتايمز Times ويو إس نيوز US News ووكيو اس QS.

وتأتي الاحتفالية ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي الثالث العاشر، الذي يتضمّن مراسم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات الاختراع، وجوائز النشر العلمي والاستشهاد بالبحوث، وأفضل باحث، وأفضل كلية، وأفضل مركز بحثي، وأفضل طالب دراسات عليا ومبتعث.

ويتضمن "أسبوع البحث العلمي" سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات يقدمها خبراء متخصصون ودوليون لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وينقل الاحتفال افتراضياً عبر برنامج "زووم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة

السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

شبكة عيون الإخبارية