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"السليماني": للمملكة قيادةً وشعباً دورها البارز في خدمة القضايا الإسلامية

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"السليماني": للمملكة قيادةً وشعباً دورها البارز في خدمة القضايا الإسلامية "السليماني": للمملكة قيادةً وشعباً دورها البارز في خدمة القضايا الإسلامية
رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن يؤكد أن الحوثي حركة دينية إيرانية

قال رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن الشيخ أبوالحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني: "للمملكة قيادةً وشعباً دورها البارز منذ القدم في خدمة القضايا الإسلامية بالمنهج المعتدل الحكيم، ومن ذلك موقفها التاريخي والأخوي مع الشعب اليمني في محنته التي ألمت به في جميع المجالات، ومن ذلك برنامج التواصل مع علماء ودعاة اليمن تقديراً من المملكة وقيادتها الموفقة لدور العلماء في مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني".

وأضاف في تصريح صحفي اليوم: "الحوثي ليس مجرد حركة سياسية؛ إنما حركة دينية إيرانية، جعلوا من أنفسهم مطية لتنفيذ رغبات هؤلاء الأعداء في المنطقة، وما دام أنها حركة تتصف بهذه الأوصاف فلا يتصدى للفكر الباطل إلا دعوة الحق".

وأشاد الشيخ أبوالحسن السليماني بالجهود التي يبذلها برنامج التواصل مع علماء اليمن، الهادف إلى جمع كلمة الدعاة؛ فلا يتصدى للباطل إلا الاجتماع، مشيراً إلى أنه تمخض عن البرنامج ميثاق العمل الدعوي الذي وقع عليه جميع البارزين في المكونات الدعوية اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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