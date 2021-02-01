أوقاف أسيوط تجري حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية

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أسيوط - محمود عجمي:

قرر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الدكتور عاصم محمود قبيصي، إجراء حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية وذلك لتنشيط الدور الدعوي بالإدارة.

تضمنت القرارات ندب الشيخ أحمد محمد عبد الرحيم مدير إدارة أوقاف منفلوط للعمل مديرًا لإدارة أوقاف بني عدي، وندب الشيخ محمد تمام علي مدير إدارة أوقاف جنوب البداري للعمل مديرًا لإدارة أوقاف صدفا.

كما تقرر ندب الشيخ محمد محمود عبد السلام مدير إدارة أوقاف بني عدي للعمل مديرًا لإدارة أوقاف منفلوط، وتكليف الشيخ محمد حسن عرنوس مديرًا لإدارة أوقاف البداري جنوب.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد.

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