تحديث بيانات 5 آلاف طالب من ذوي الإعاقة بـ"النهارية الأهلية"

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تمهيداً لانتظامهم في الفصل الدراسي الثاني

تمكّنت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث بالرياض، خلال الأسبوعين الأخيرين، من تحديث بيانات ما يفوق خمسة آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، تمهيداً لانتظامهم في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

وذكر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن ملكية هذه المراكز تعود إلى شركات ومؤسسات أو ملكية فردية أو تتبع للجمعيات الخيرية أو لجان التنمية ويشرف عليها فرع الوزارة، خلال اللجان الفرعية التابعة له.

يُذكر أن مراكز الرعاية النهارية الأهلية، تنقسم إلى: مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر سنتين وما فوق، والذكور من سنتين إلى 12 سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عاماً وما فوق.

وتقدّم تلك المراكز خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم من كلا الجنسين.