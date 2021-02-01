أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحديث بيانات 5 آلاف طالب من ذوي الإعاقة بـ"النهارية الأهلية"

Print
تحديث بيانات 5 آلاف طالب من ذوي الإعاقة بـ"النهارية الأهلية" تحديث بيانات 5 آلاف طالب من ذوي الإعاقة بـ"النهارية الأهلية"
تمهيداً لانتظامهم في الفصل الدراسي الثاني

تحديث بيانات 5 آلاف طالب من ذوي الإعاقة بـ

تمكّنت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث بالرياض، خلال الأسبوعين الأخيرين، من تحديث بيانات ما يفوق خمسة آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، تمهيداً لانتظامهم في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

وذكر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن ملكية هذه المراكز تعود إلى شركات ومؤسسات أو ملكية فردية أو تتبع للجمعيات الخيرية أو لجان التنمية ويشرف عليها فرع الوزارة، خلال اللجان الفرعية التابعة له.

يُذكر أن مراكز الرعاية النهارية الأهلية، تنقسم إلى: مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر سنتين وما فوق، والذكور من سنتين إلى 12 سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عاماً وما فوق.

وتقدّم تلك المراكز خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم من كلا الجنسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

شبكة عيون الإخبارية