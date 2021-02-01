"الأرصاد": أمطار رعدية على 12 منطقة من الثلاثاء إلى السبت.. تعرّف على تفاصيلها

★ ★ ★ ★ ★

الفرصة مهيأة من مساء الخميس لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بمشيئة الله، من غد الثلاثاء إلى السبت من تاريخ 20- 24/ 6/ 1442هـ، تشمل مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية، وتتراوح شدة الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق وشديدة الغزارة في بعضها الآخر.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا مفصلا عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة بهطول أمطار رعدية ففي منطقة المدينة المنورة توقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى شديد الغزارة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وسيول وتساقط البرد على محافظة ينبع وبدر والعلا والعيص ووادي الفرع، حيث تبدأ الحالة من يوم غد الثلاثاء، وتزداد يومي الخميس والجمعة، لتصل إلى شديدة الغزارة، كما تتعرض المدينة المنورة والمهد والحناكية وخيبر لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد تبدأ من يوم غد الثلاثاء وتزداد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى غزيرة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى شديد الغزارة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وسيول وتساقط البرد على منطقة تبوك وتيماء وحقل والوجه وأملج وضباء تبدأ الحالة من يوم غد الثلاثاء وتزداد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى شديدة الغزارة كما تتعرض منطقة حائل ومعظم محافظاتها لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد حيث تبدأ الحالة من يوم غد الثلاثاء وتزداد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى غزيرة.

وتوقع المركز الوطني هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البرد وضباب ليلا تبدأ من يوم غد الثلاثاء وتزداد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى غزيرة تشمل عرعر وطريف إضافة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على رفحاء مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البرد وضباب ليلا يومي الخميس والجمعة، فيما تشهد منطقة الجوف هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البرد وضباب ليلا تبدأ من يوم غد الثلاثاء وتزداد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى غزيرة تشمل سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات.

كما توقع المركز الوطني هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة تشمل جدة ورابغ وخليص فيما تشهد مكة المكرمة والطائف وميسان والكامل والعرضيات وأضم والليث والقنفذة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على المرتفعات يومي الجمعة والسبت، كما تتعرض الخرمة وتربة ورنية والموية لهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وشبة انعدام للرؤية يومي الجمعة والسبت.

فيما تشهد منطقة الباحة هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وضباب يومي الجمعة والسبت تشمل الباحة وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة وبني حسن والحجرة والقرى، كما تتعرض منطقة عسير لهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وضباب يومي الجمعة والسبت تشمل مدينة أبها ومحايل وبارق ورجال المع والمجاردة والنماص وتنومة وبلقرن والبرك فيما تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يوم السبت تشمل جازان وبيش وصبيا وفيفا والعارضة والداير وهروب والخوبة والدرب.

كما تتعرض منطقة القصيم وبريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة من مساء يوم الخميس إلى يوم السبت فيما تشهد منطقة الرياض لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية يومي الجمعة والسبت تشمل الدوادمي وعفيف والقويعية وشقراء والغاط والزلفى والمجمعة، كما توقع المركز الوطني هطول أمطار متوسطة تشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية يوم السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يومي الجمعة والسبت تشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية كما تتعرض منطقة الدمام والخبر والقطيف وبقيق والأحساء والجبيل لهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يوم السبت.

وتتهيأ الفرصة بمشيئة الله من مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز وعلقان والظهر".