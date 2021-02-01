وقفة احتجاجية لأهالي شهداء انفجار بيروت أمام منزل قاضي التحقيقات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بيروت - (د ب أ)

نظمت مجموعة من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت اليوم الاثنين

وقفة احتجاجية أمام منزل المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، احتجاجًا على اعتكافه عن استكمال التحقيق في الحادث.

ورفع المحتجون صور شهداء الانفجار ولافتات كتب عليها شعارات تسأل عن مصير التحقيق وتدعو إلى "عدم التمييع والاستهتار".

ودعا أهالي شهداء المرفأ القاضي صوان لاستئناف التحقيقات وكشفها.

ووقع خلال الوقفة الاحتجاجية تدافع بين القوى الأمنية من عناصر مكافحة الشغب التي انتشرت في المكان وبين المحتجين.

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

وفي 10 أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار مرفأ بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان.

وتم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة أشخاص مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.

وفي 10 ديسمبر الماضي، ادعى القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بجرم الإهمال والتقصير، ما أثار سلسة اعتراضات سياسية وطائفية.

وفي 17 ديسمبر الماضي، علق القاضي صوان التحقيقات في ملف انفجار المرفأ لمدة عشرة أيام، بعد طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، تنحية القاضي صوان للارتياب بمسار التحقيق.