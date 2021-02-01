أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عضو بالسيادة السوداني: القوات المسلحة انحازت للشعب في سعيه للتغيير

Print
عضو بالسيادة السوداني: القوات المسلحة انحازت للشعب في سعيه للتغيير عضو بالسيادة السوداني: القوات المسلحة انحازت للشعب في سعيه للتغيير

مصراوي Masrawy

05:35 م الإثنين 01 فبراير 2021

الخرطوم - أ ش أ

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، أن القوات المسلحة انحازت بكل مكوناتها لجانب ثورة الشعب السوداني ورغبته في التغيير بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال فترة النظام السابق.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في بيان، أن الفريق الركن ياسر العطا، التقى اليوم في جيبوتي، رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم، بحضور قادة الوحدات العسكرية والقوات النظامية الأخرى.

وقال العطا إن القوات المسلحة كانت تخشى انفلات الأمن خلال مرحلة التغيير، كما حدث في عدد من الدول، مما حدا بها للعمل بكل جد وإخلاص على تجاوز تعقيدات تلك المرحلة.

وأضاف أن الوثيقة الدستورية عضدت الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في سعيهما لتحقيق السلام الذي توج باتفاق جوبا بين والحركات المسلحة، مؤكدا حرص السودان على تعزيز علاقاته مع جيبوتي في كافة المجالات وخصوصا العسكرية.

وشدد على أن الحدود بين السودان وإثيوبيا تم ترسيمها، وأن السودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، مؤكدا ثقته في عدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا، لإيمانه بالحل السلمي، لافتا إلى أن السودان لن يفرط في شبر من أراضيه.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي أزلية ومتانة العلاقات بين البلدين التي ترتكز على وحدة الدين والثقافة والأهداف المشتركة، لافتا إلى أن المتغيرات الدولية تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ السودان برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا، معربا عن تقدير بلاده للسودان لوقوفه معها في كافة المحافل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

شبكة عيون الإخبارية