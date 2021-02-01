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الصين تقدم احتجاجا رسميا للسفارة الكندية بسبب "خفاش ووهان"

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الصين تقدم احتجاجا رسميا للسفارة الكندية بسبب "خفاش ووهان" الصين تقدم احتجاجا رسميا للسفارة الكندية بسبب "خفاش ووهان"

مصراوي Masrawy

05:23 م الإثنين 01 فبراير 2021

بكين - أ ش أ

قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، احتجاجات شديدة إلى السفارة الكندية في الصين بشأن تصميم موظفيها قميصا عليه شعار "ووهان بات" (خفاش ووهان).

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين اليوم تعليقا على تقارير بأن أحد موظفي السفارة الكندية في الصين قام بتصميم قمصان عليها شعار "ووهان بات" (خفاش ووهان) في يوليو من العام الماضي.

وقال المتحدث إن "الجانب الصيني صدم بهذا الأمر، وقدم احتجاجات شديدة إلى السفارة الكندية في الصين"، مطالبا الجانب الكندي بإجراء تحقيق شامل في الأمر على الفور وتقديم تقرير واضح للصين".

وأضاف أن الجديد عدو مشترك للبشرية، وأن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي يعارضان بوضوح ممارسة ربط الفيروس بأي دولة أو منطقة معينة ويعارضان الوصم، وأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو أدليا بتصريحات مماثلة عدة مرات.

وتابع أنه "ينبغي أن يعمل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون في أي بلد بالخارج بشكل صارم وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وقوانين وأنظمة الدولة التي يقيمون فيها"، لافتا إلى أن الشخص المعني، بصفته دبلوماسيا في السفارة الكندية في الصين، تصرف بشكل غير متسق مع وضعه أو وضعها وخرج عن الموقف الثابت للحكومة الكندية.

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