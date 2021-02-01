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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأثنين، باقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضي بمشاركة 32 دولة، وحصد منتخب الدنمارك لقبها.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار يختتم سفر منتخبات كأس العالم لكرة اليد للرجال بسفر منتخب فرنسا على رحلة مصر للطيران رقم MS3914، وبعثة منتخب الدنمارك الحاصلة على لقب بطولة كأس العالم على رحلة الخطوط الدنماركية رقم DK9063.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات و ضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلي القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.