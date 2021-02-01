​الزراعة: ضبط 500 طن أعلاف في مصنع غير مرخص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه معلومات وردت عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص، وينتج أعلافًا غير مسجلة بالوزارة، قائلًا إنه بعد التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة، داهمت القوة المصنع.

وأضاف سليمان، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتي تجاوزت الـ500 طن، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائي على عدد من مصانع الأعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة) للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة، فضلاً عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).