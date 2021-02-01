محافظ الإسكندرية 130 ألف مواطن يستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 7 مليارات جنيه -صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجًا.

وأكد الشريف أن تطوير ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وأشار المحافظ إلى أن القرى التي سيتم تنفيذ المبادرة بها هي مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي "بهيج وأبوصير والغربانيات"، إضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لها، و٥ نجوع، مشيرًا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.

وأوضح الشريف، أن هناك ١٥ قطاعًا ستشملها أعمال التطوير، مضيفًا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع.

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى أيضًا تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.

جاء ذلك بحضور العميد أ.ح. محمد الهادي ممثلًا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي المدينة.