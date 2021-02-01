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طب الأسنان بالطائف يخدم أكثر من 36 ألف مستفيد في 2020

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و4318 مُراجعاً لعيادة الأطفال

طب الأسنان بالطائف يخدم أكثر من 36 ألف مستفيد في 2020

قدّم مركز طب الأسنان التخصصي في محافظة الطائف، خدماته لـ 36432 مستفيدا، خلال العام 2020م.

وذكرت "صحة الطائف" أن عدد مراجعي عيادة طب أسنان الأطفال بلغ 4318 مُراجعاً، ولعيادة صحة الفم والأسنان 32042 مراجعاً.

فيما بلغ عدد مراجعي عيادة أمراض وجراحة اللثة 1950 مراجعاً، والمراجعين لعيادة العلاج التحفظي علاج جذور وعصب الأسنان 4045 مراجعاً، و4308 مراجعات للحشو.

وأضافت أنه خلال الفترة نفسها، استقبلت عيادة جراحة الفم 5727 مراجعاً، وعيادة تقويم الأسنان 4132 مراجعاً، إضافة لمراجعي عيادة الاستعاضة السنية للتركيبات الثابتة والمتحركة، البالغ عددهم 7662 مراجعاً، فيما استفاد من عيادات الأسنان الأولية "الكشف الأول" 4390 مراجعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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