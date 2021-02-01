أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بألفاظ خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة

Print
شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بألفاظ خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بألفاظ خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة
جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته للنيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بألفاظ خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري في القاهرة الجديدة (فيديو)

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري في القاهرة الجديدة (فيديو)

بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

محتجون يرمون الأمن بالحجارة والأخير يرد بالغاز في طرابلس .. بالفيديو

محتجون يرمون الأمن بالحجارة والأخير يرد بالغاز في طرابلس .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية