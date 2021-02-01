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"تعليم الطائف" ينظم برنامجًا توعويًا لمنسوبيه عن أهمية لقاح كورونا

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"تعليم الطائف" ينظم برنامجًا توعويًا لمنسوبيه عن أهمية لقاح كورونا "تعليم الطائف" ينظم برنامجًا توعويًا لمنسوبيه عن أهمية لقاح كورونا
يعقد الأربعاء المقبل عبر القاعة الافتراضية "ويبيكس"

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، برنامجًا توعويًا "عن بعد"، لمنسوبي ومنسوبات التعليم عن أهمية أخذ لقاح كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، إن ذلك حرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالطائف على توعية وتثقيف منسوبي ومنسوبات التعليم عن أهمية لقاح كورونا المستجد، سواء من الناحية الطبية أو المجتمعية.

وأضاف، أن البرنامج التوعوي يأتي بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة، ممثلة في إدارة البرامج والأمراض المزمنة، الأربعاء المقبل عبر القاعة الافتراضية "ويبيكس".

وأهاب "الخديدي" بمنسوبي ومنسوبات التعليم، بأهمية حضور البرنامج، والتسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ لقاح كورونا، متمنيًا الصحة والسلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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