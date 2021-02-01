"جوازات مكة" تقدم خدماتها لـ 8 ملايين مسافر.. ومليون و200 ألف مستفيد

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"الفيصل" اطلع على تقريرها السنوي خلال استقباله اللواء عبدالله المشيخي

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال

جوازات المنطقة الذي سلّمه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي.

واستمع أمير مكة إلى نبذة عن التقرير، ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجه

لمراجعة إدارات الجوازات، حيث عالجت الجوازات عن طريق هذه الخدمة اكثر من 130 ألف طلب، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة لها أكثر من مليون و 200 ألف عملية.

وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة أكثر من ثمانية ملايين مسافر.