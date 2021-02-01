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وزيرة التضامن: 3 شروط للحصول على 100 جنيه ببطاقة

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وزيرة التضامن: 3 شروط للحصول على 100 جنيه ببطاقة التموين وزيرة التضامن: 3 شروط للحصول على 100 جنيه ببطاقة

مصراوي Masrawy

04:51 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، واستهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41,000 أم بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.​

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