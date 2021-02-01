الزراعة": التفتيش على 268 مركز بيع وتداول اللقاحات البيطرية في 12 محافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه شنت حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأضافت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قامت بشن حملة مكبرة في 12 محافظة؛ وهي (الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، بني سويف، الدقهلية، المنيا، القاهرة، شمال سيناء، الإسكندرية، القليوبية)؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 268 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يناير، وتم رصد 119 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ولفتت الوزارة إلى إصدار (29) قرارًا إداريًّا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص، بعدد (101) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- القليوبية- دمياط- الإسماعيلية- الأقصر- بني سويف- الدقهلية- أسيوط- القاهرة- المنيا- شمال سيناء)، تم عمل (4) محضر (جنح) بمحافظة أسيوط وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية- بني سويف- الدقهلية، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (9) مراكز بيطرية مخالفة بمحافظتَي الشرقية والإسكندرية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة، سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات؛ لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.