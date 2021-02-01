"عايشين بخيرها".. افتتاح موسم حصاد البطاطس بحضور محافظ بنى سويف و"كير" -صور

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بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها شركة بيبسيكو مصر وهيئة كير الدولية في مصر للاحتفال بأول موسم لحصاد البطاطس بمحافظة بني سويف وذلك في إطار برنامج "عايشين بخيرها" الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية بهدف تمكين المرأة الريفية ودمجها في سلسة القيمة الزراعية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك بحضور محمد شلباية، رئيس شركة بيبسيكو مصر والدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية في مصر والدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة، والنجمة انجي المقدم، سفيرة برنامج "عايشين بخيرها".

ومن جانبه قال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف إن المحافظة تعد من المحافظات الزراعية الرائدة في مجال زراعة المحاصيل التصديرية الهامة ومنها البطاطس والبصل والثوم، مشيرا إلى أن ذلك دفع للاهتمام بالتوسع في أنظمة الري الحديث والري بالتنقيط لزيادة الانتاجية ورفع جودة المنتجات الغذائية الزراعية.

ومن جانبه قال محمد شلباية رئيس شركة بيبسيكو مصر في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية إن برنامج «عايشين بخيرها» يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والهيئات الدولية لتمكين المراة الريفية والنهوض باوضاعها الاقتصادية مشيرا الي ان المبادزة تستهدف التوسع في الزراعة التعاقدية للبطاطس لضمان هامش ربح مناسب للمستفيدات من النساء الريفيات لضمان الاستدامة في التنمية الزراعية الريفية.

وقال «شلباية» إن الشركة تؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج ومبادرات تمكين المرأة لدورها الحيوي وسط أسرتها الصغيرة وفي المجتمع من حولها. يعد برنامج "عايشين بخيرها" خطوة كبيرة في دعم المرأة المصرية بشكل عام والمزارعات المصريات بشكل خاص ويأتي ذلك البرنامج لدعم الزراعة المصرية بخبرات بيبسيكو الطويلة في هذا المجال.

وأوضح أن افتتاح حصاد البطاطس في محافظة بني سويف يهدف الي رصد النتائج الإيجابية للبرنامج على أرض الواقع. موضحاّ أن أكثر من 90% من المزارعين استطاعوا زيادة حجم إنتاجيتهم بعد مشاركتهم في البرنامج بنسبة 40% نظرا لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

وأضاف شلباية ان المساحات التي قامت بزراعتها شركة بيبسيكو مصر بمحصول البطاطس بلغت 10 الاف فدان كما استطعنا هذا الموسم أن نصل إلى إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس في محافظة بني سويف الي 213 فداناً معظمها تديرها المراة الريفية ، كما بلغ حجم إنتاج بطاطس التصنيع في إطار برنامج “«عايشين بخيرها» قرابة الـ 1200 طناً تم توريد أكثر من 90% منها لشركة شيبسي للصناعات الغذائية هذا الموسم، الأمر الذي يؤكد على رؤية بيبسيكو في توطيد وتطوير سلاسل الإمداد الخاصة بها".

ومن جانبه أعرب دكتور حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر عن سعادته بالنتائج التي حققها البرنامج في محافظة بني سويف من تمكين المشاركين، موضحاّ أنه يجري الاَن حصاد 134 فداناً من إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس هذا الأسبوع و79 فداناً الأسبوع المقبل بالإضافة لذلك تمكن 121 مزارعًا من زيادة انتاج الفدان 10 طن مقابل النسبة الطبيعية للفدان وهي6 طن.

كما أضاف أن الخطة المستقبلية لبرنامج "عايشين بخيرها" لعام 2021 تركز على استخدام نظام الري بالتنقيط في 9 افدنة بالمنيا، وكذلك حصاد البطاطس بمحافظة البحيرة نهاية أبريل من 100 مزارع، وتوزيع البذور والشتلات على المشاركين في مجموعات الادخار والإقراض القروية لـ 1000 سيدة، ذلك بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في بني سويف من خلال تلبية احتياجاتها الطبية، وتوفير الأسمدة والمدخلات الزراعية لمزارعي البطاطس في الموسم القادم.

ومن جانبه، أعرب دكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي ومسئول برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم. حيث أدرجت الوزارة التمكين الاقتصادي في برامجها.

وأكد أن مصر لديها فرص كبيرة متاحة لتمكين المراة الريفية نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب استثمار طاقاتها إلى فرص عمل. موضحا ان الشراكة مع منظمة كير وشركة بيبسيكو مصر ، تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول الى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجر مستدامة. ويستهدف البرنامج بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الاعاقة.