محافظ الإسكندرية 130 ألف مواطن يستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 7 مليار جنيه-صور

مصراوي Masrawy
04:46 م الإثنين 01 فبراير 2021
الإسكندرية - محمد عامر:
أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه.
جاء ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.
وأكد الشريف أن تطوير ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وأشار المحافظ إلى أن القرى التي سيتم تنفيذ المبادرة بها هي مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.
وأوضح الشريف، أن هناك ١٥ قطاع ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع.
وأضاف المحافظ، أنه سيجرى أيضا تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.
جاء ذلك بحضور العميد اح محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي المدينة.