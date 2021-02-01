"الوداع الأخير".. حكاية "شيماء وداليا" في “حادث المراغة" بسوهاج - صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

"كم من صحيحٍ مات من غير علةٍ وكم من مريضٍ عاش حينٌ من الدهرِ".. لخصت هذه المقولة حكاية شقيقتين لقيتا مصرعهما، مساء أمس الأحد، في "حادث المراغة" شمالي محافظة سوهاج.

نفذت "شيماء وداليا" رغبة جدتهما العجوز التي ترقد بمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج في رؤيتهما، وتوجهتا منذ الصباح رفقة والدهما وكلهما حماس في تحقيق مطلب جدتهما التي تأخرت حالتها الصحية.

أعدت الشقيقتان الطعام الذي كانت تحب أن تتناوله العجوز من يديهما، وأخذتاه في حافظة الطعام، لتدخلان السرور على قلب ووجه جدتهما، وتناولت الجدة وحفيدتيها ووالدهما الطعام، وتبادل الجميع الحديث الذي جلب الضحك على الغداء لرفع الروح المعنوية والحالة النفسية للسيدة.

جلست داليا الطالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري وشقيقتها "شيماء" التلميذة في الصف السادس الابتدائي بمعهد الشيخ شبل الأزهري بجوار جدتهما على سرير المستشفى تستمعان لنصائحها في الحياة، وتطلب منهما الجد والاجتهاد في المذاكرة، وأن يكن زوجات صالحات لأزواجهن في المستقبل.

في نهاية زيارة الشقيقتين لجدتهما عانقاها وتبادلا نظرات الوداع وكأنهم يعلمون أنهم لن يلتقون في الحياة الدنيا مرة أخرى.

استقل الأب "محمد أحمد عثمان 45 عامًا" وابنتيه "داليا 17 عامًا"، "شيماء 11 عامًا" سيارة ميكروباص من موقف سيارات الأجرة "سوهاج - المراغة" متوجهين لمنزلهما بنجع قاسم بناحية قرية الشيخ شبل بمركز المراغة، الثلاث يتحدثون عما دار خلال زيارة جدتهما العجوز.

بضع كيلو مترات وتصل السيارة إلى المحطة النهائية لها وهي موقف سيارات مدينة المراغة، وإذ بدراجة آلية بناحية قرية اقصاص تقطع الطريق أمام الميكروباص على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، ليحاول قائد السيارة مفاداة الموقف وتختل عجلة القيادة بيده، وترتفع أصوات الركاب ما بين الصراخ ومطالبة الساپق التحكم والسيطرة على السيارة.

بعد موقف أشبه بالمطاردة بين الميكروباص والموتوسيكل تسقط السيارة الأجرة في ترعة نجع حمادي الشرقية المجاورة للطريق، لينتهي الموقف ويهرع أهالي وسكان المنطقة لاستكشاف الحادث ومحاولة إنقاذ الركاب، ليسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص بينهما "داليا وشقيقتها شيماء" وإصابة 12 شخصًا أخرين بينهم والدهما باشتباه ما بعد الارتجاج.

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