بلديات الطائف تنفذ حملة لإلزام المحلات بالإجراءات الوقائية

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خلال جولات على الأسواق والمراكز التجارية

كثفت أمانة الطائف، جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك.

جاء ذلك في إطار تعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد.

وركزت الفرق الميدانية على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.

وشاركت 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية في الحملات الميدانية، بالإضافة إلى جولات مخصصة للإدارات الإشرافية.

وطبقت الفرق الرقابية، لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها.

وغطت الجولات الرقابية، العديد من الأسواق والمراكز التجارية، خلال الأسبوع الأول من الحملة، والتي تهدف إلى شمل كل الأنشطة التجارية في الجولات الرقابية.

وقالت أمانة الطائف، إن الدور الرقابي للبلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حددت الأمانة العديد من البرامج الجارية تنفيذها والمخصصة للمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات.

وبينت الأمانة، أن الخطة الميدانية شملت أعمال الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير الرخص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق أي نشاط لا يمتثل للوائح والأنظمة البلدية.