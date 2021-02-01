استشاري أمراض معدية: "نيباه" غير سريع الانتشار.. لكنه قاتل

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قال: إنه فيروس قديم.. ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية دائماً

أكد الدكتور ثامر الخشان استشاري أمراض معدية أنه لا توجد بوادر لانتقال فيروس "نيباه" من الصين إلى بقية دول العالم، وانتشاره غير سريع من إنسان لإنسان، لكن إذا تحور سيكون الوضع خطيراً، وذلك خلال حديثه لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية".

وأوضح "الخشان" أن الأخبار الجيدة في موضوع فيروس "نيباه" هي أن الناس بدأت تنتبه لمثل هذه المخاطر، وتكون حذرة بشكل أكبر، وتتبع طريقة مكافحة العدوى من غسيل اليدين وعدم أكل أشياء ملوثة وعدم الاحتكاك بالحيوانات الناقلة للمرض.

وأضاف: فيروس "نيباه" قديم والإعلام أسهم في تهويل الأمر، وكثير من التعليقات على الموضوع أغلبها مضحك، والناس ضجرت من سماع مثل هذه الأخبار.

وأردف: هذا الفيروس قديم نسبياً، حيث ظهر في ماليزيا عام 1998، وينتقل عن طريق الحيوانات.

وقال "الخشان": منظمة الصحة العالمية وضعت بعض أنواع الفيروسات المحتمل أن يكون لها تفشٍّ كبير من ضمنها هذا الفيروس الذي انتشر في بعض الدول في شرق آسيا، ونسبة الوفيات كانت مرتفعة جداً، 70% من المصابون ينتهي بهم المطاف بالموت.

وعن وجود ارتباط بين الصين والفيروسات، قال "الخشان": هذا غير صحيح لكن الصين تعدادها السكاني أكبر وطبيعة أكل مواطنيها مختلفة، حيث يأكلون بطريق غير مباشر مثل أكل فاكهة مأكولة من قبل خفاش عن طريق لعابه.

وحذر من التجمعات والتساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"، وهو ما حذر منه وزير الصحة مؤخراً.