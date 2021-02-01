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شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن

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شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن
أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات

شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل المستجد (كوفيد - 19) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حساباتهم.
وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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