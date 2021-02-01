"نقابة المهندسين" دورات تدريبية وورش عمل في تقنية معلومات البناء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت نقابة المهندسين، مذكرة تفاهم مع شركة BIM Engineering Solutions – BIMES الشريك الحصري لشركة GRAPHISOFT SE في مصر، حرصًا من النقابة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وصقل مهاراتهم التقنية، ونشر الوعي بأحدث اتجاهات التكنولوجيا في مجالات التصميم والتنفيذ الهندسي.

وتستهدف نقابة المهندسين، بحسب بيان، من هذا التعاون تقديم الدعم والتدريب وورش العمل لأعضائها في كل ما يتعلق بتقنية نمذجة معلومات البناء BIM، ويتم ذلك بمقرات التدريب الخاصة بالنقابة في مقرها الرئيسي وكافة النقابات الفرعية أو "أون لاين" مقابل تكاليف رمزية.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة بضرورة التوسع في التطور التكنولوجي والعلمي وتطبيقات التحول الرقمي.

ووقع عن نقابة المهندسين محمد عبد العظيم وكيل النقابة وعن الشركة صبرى إسماعيل وبحضور المهندس أحمد حشيش رئيس لجنة الشباب والمهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب.