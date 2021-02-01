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سفير المملكة لدى الأردن يكرم طلبة وموظفين سعوديين

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سفير المملكة لدى الأردن يكرم طلبة وموظفين سعوديين سفير المملكة لدى الأردن يكرم طلبة وموظفين سعوديين
4 من طلبة الكليات والبرامج الصحية و5 من موظفي الملحقية

سفير المملكة لدى الأردن يكرم طلبة وموظفين سعوديين

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، في مقر السفارة، شهادات تكريم لطلبة سعوديين وموظفين في الملحقية الثقافية، لجهودهم التطوعية والخيرية في مساعدة الأسر الأردنية المحتاجة خلال جائحة المستجد.

والمكرمون هم أربعة من طلبة الكليات والبرامج الصحية شاركوا بالعمل مع وزارة الصحة الأردنية أثناء الجائحة، وطالبة فائزة بمسابقة اللغة العربية التي نظمتها الملحقية الثقافية، وخمسة من موظفي الملحقية قدموا الدعم اللوجستي والتسهيلات وتذليل الصعاب أمام هؤلاء الطلبة في أداء عملهم أثناء تلك الفترة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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