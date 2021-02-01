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تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات "تعليم عسير"

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تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات "تعليم عسير" تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات "تعليم عسير"
خلال تدشين المرحلة الثانية من مبادرة "تكافل"

تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات

دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي بمؤسسة تكافل الخيرية، بتوجيه من وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ.

وتتمثل تلك المرحلة في تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة المشمولين بخدمات المؤسسة.

وقال منسق برنامج تكافل بتعليم المنطقة أحمد العُكاسي، إن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وأضاف أنه تم تسليم 3547 جهازاً لوحياً و1740 شريحة بيانات، في المرحلة الأولى لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية المشمولين بخدمات المؤسسة في الفصل الدراسي الأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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