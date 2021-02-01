110 متسابقين لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة

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تقدّموا للمشاركة في الدورة الـ25

استقبلت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة 110 طلبات للمشاركة في فعاليات الدورة الـ25 للجائزة، وذلك من مختلف الأفراد والجهات في مناطق المملكة، منهم 12 متقدماً من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن اللجنة الفنية للجائزة عقدت اجتماعاً حضره الأمين العام مدير الإدارة الفنية للجمعية الدكتور محمد فراج ومساعد أمين عام الجائزة وليد المطيري وذلك لمناقشة مراحل الاستعداد للتصفيات بين المتقدمين للمشاركة في الفعاليات.

وأشار إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات للمشاركة كان يوم 15/ 6 / 1442هـ. الموافق 28 /1/ 2021م، وبناء على ذلك أغلق باب قبول الطلبات الجديدة.

وبيّن أن توجيهات راعي الجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد العمل على توفير جميع الإمكانات بما يتناسب وحضورها المتميز وما حققته من نجاحات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك امتداداً لما حظيت به من إقبال مميز من إدارات التعليم وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يؤكد تحقيق برنامج الجائزة لأهدافه التربوية والتأهيلية بشكل متنامي، وذلك منذ الدورة الأولى للجائزة عام 1417هـ.