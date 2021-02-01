أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات

Print
عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات
10 منهم يصلون إلى بيروت غداً

عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات

أثمرت جهود وساطة قادها لبنان مع الإمارات عن إبرام اتفاق على إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها، وصل أحدهم إلى بيروت، بحسب ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، اليوم (الاثنين).

وأوضح "إبراهيم"، الذي تولى دور الوساطة في ملف المعتقلين اللبنانيين منذ عامين، أن من بين مطلقي السراح من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن العشرة الباقون سيصلون إلى لبنان غداً.

ويبقى 15 لبنانياً آخرين في السجون الإماراتية، لم يطلق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

شبكة عيون الإخبارية