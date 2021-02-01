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الإمارات تترقب وصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ في 9 فبراير

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الإمارات تترقب وصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ في 9 فبراير الإمارات تترقب وصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ في 9 فبراير

مصراوي Masrawy

04:09 م الإثنين 01 فبراير 2021

دبي - (د ب أ):
تترقب الإمارات وصول "مسبار الأمل"، الذي أطلقته في شهر يوليو الماضي، لكوكب المريخ في التاسع من فبراير الجاري.
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات وشعوب الوطن العربي للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية، والاحتفال بها كأول إنجاز في تاريخ الأمة العربية يسهم في وضع العالم العربي على خريطة التميز المعرفي ويعزز قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة.
وقال في بيان اليوم الاثنين :"9 أيام تفصلنا عن دخول المريخ، ودخول التاريخ، الإمارات قادت العرب نحو أبعد نقطة كونية وصلها أي عربي عبر التاريخ ... ورسالتنا رسالة أمل وثقة للشباب العربي".
وأضاف: "نسبة نجاح دخول مسبار الأمل مدار المريخ 50%.. ولكننا نعتبر أننا حققنا 90% من أهدافنا من هذا المشروع التاريخي".
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة: "إن مهمة استكشاف المريخ ترجمة لإرادة التقدم التي تميز بلادنا، وهي تجسيد لريادتنا عربياً وإسلامياً، ومن خلال هذه الرحلة نستكشف آفاقا جديدة نحو الأفضل".
ويتوقع أن يدخل مسبار الأمل الإماراتي مدار المريخ في التاسع من شباط/فبراير، بعد رحلة استغرقت سبعة شهور، قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة.
وتعد مرحلة دخول المسبار مدار الكوكب الأحمر الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ تصل نسبة النجاح فيها إلى 50%. وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل الإماراتي، توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات المريخية السابقة، حيث سيوفر المسبار صورةً هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية الممتدة إلى 687 يوماً بحسابات كوكب الأرض.
وقالت سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الإمارات بهذا الإنجاز ستكون الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى.

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