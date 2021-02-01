بالصور.. شاهد كيف احتفل "جبل طويق" بعام الخط العربي.. هنا التفاصيل

★ ★ ★ ★ ★

ضمن برنامج جودة الحياة

أطلقت وزارة الثقافة السعودية احتفالاً مرئيًا مذهلاً عبر عرض رقمي بالأضواء الساحرة على جنبات جبل طويق في الرياض، وذلك بعد إعلان اختيار هذا العام ليكون عام الخط العربي.

وعبر منصة "تويتر" أكدت الوزارة أن الاحتفال جاء لتعزيز الصورة الذهنية لمبادرة عام الخط العربي، لأنه يمثل عنصرًا هامًا في الهوية الثقافية للمملكة، كونها المصدر التاريخي الأصيل للثقافة العربية.

ونظمت الوزارة العرض بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار على قمة جبل طويق بمناسبة تدشين العام الجديد لمبادرة «عام الخط العربي» 2021