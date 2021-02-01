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إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة

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إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة
كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة تصل إلى 1246 سريراً

إطلاق اسم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة, الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتحويل ثلاثة مستشفيات في المدينة المنورة "المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، مجمع الأمل للصحة النفسية"، إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريراً.

أعلن ذلك وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, معتبرًا إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان" على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن، وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن هذا الدعم ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لمسيرة الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة, حيث إن اعتماد المدينة الطبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.

ودعا وزير الصحة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والاستقرار. وستوفر مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية العديد من الخدمات الطبية المتخصصة لتقديم خدماتها لأهالي وسكان منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، منها مركز العلوم العصبية ومركز الأورام ومركز السكر ومركز القلب ومركز الأبحاث ومركز التدريب المحاكاة وعدة مبانٍ تشمل مبنى للطوارئ والعيادات الخارجية ومواقف سيارات متعددة الأدوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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