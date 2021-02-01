أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البحرين: حظر إقامة أي فعاليات رياضية دون موافقة مسبقة

Print
البحرين: حظر إقامة أي فعاليات رياضية دون موافقة مسبقة البحرين: حظر إقامة أي فعاليات رياضية دون موافقة مسبقة

مصراوي Masrawy

03:51 م الإثنين 01 فبراير 2021

المنامة - أ ش أ

قررت مملكة البحرين حظر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة، على أن تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الذي أصدره الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية.

وقضى القرار بأن تتولى إدارة الشئون القانونية والتراخيص -دون غيرها- فور تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي لمكافحة ، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية