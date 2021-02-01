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الكرملين: صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني أثبت أنه عميل أجنبي

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الكرملين: صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني أثبت أنه عميل أجنبي الكرملين: صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني أثبت أنه عميل أجنبي

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 01 فبراير 2021

موسكو - أ ش أ
أعلنت الرئاسة الروسية أن "صندوق مكافحة الفساد" التابع للمعارض أليكسي نافالني أثبت حقيقة كونه عميلا أجنبيا، عندما ناشد البيت الأبيض فرض عقوبات على عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين الروس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية - " فيما يتعلق بهذا الصندوق وكل هذه الخطابات والنداءات لفرض عقوبات على تُثبت أن الصندوق عميل أجنبي فعليا وقانونيا على حد سواء"، في إشارة إلى الوضع القانوني الذي حددته له التشريعات الروسية.
وأضاف بيسكوف:" أن الدعوات للولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا الأسلوب ليس له أدنى فرصة للنجاح".
وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أمس الأحد أن صندوق نافالني وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحثه على فرض عقوبات على 35 شخصا ممن وصفهم بأنهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء تحرك هذا الصندوق تزامنا مع عمله على تنظيم مظاهرات غير مرخصة في أنحاء روسيا للمطالبة بالتغيير السياسي والإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، الذي تم اعتقاله على خلفية قضايا جنائية سابقة فور عودته إلى موسكو من برلين في 17 يناير الجاري.

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