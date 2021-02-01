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شكري يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيرته في سيراليون

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شكري يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيرته في سيراليون شكري يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيرته في سيراليون

مصراوي Masrawy

03:47 م الإثنين 01 فبراير 2021

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع افتراضى، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيراليونية نبيلة تونيس، سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وعددا من الموضوعات الدولية التي تشغل اهتمام البلدين.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري أكد حرص على تطوير العلاقات الثنائية في شتى مجالات التعاون، خاصة تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المُباشرة في سيراليون من خلال تشجيع الشركات المصرية لتوسيع نشاطها هناك.

كما أشاد الوزير شكري بالجهود الجارية لتعزيز العلاقات بين الدولتيّن من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية، من بينها التعاون في مجال التشاور السياسي، والثقافة، والشباب والرياضة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تباحثا حول إمكانية استفادة الجانب السيراليوني من الخبرات المصرية في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي، والتعليم من خلال زيادة عدد المنح المصرية المقدمة وخاصة في المجال الطبي، وفي مجال تمكين دور المرأة والشباب، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلديّن.

كما تناول الوزيران ملف توسيع وإصلاح مجلس الأمن والتأكيد على أهمية تحدث الدول الإفريقية بصوت واحد، وكذلك على الموقف الإفريقي الموحد على النحو الوارد في توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت"، حيث أثنى الوزير شكري على دور رئيس سيراليون في هذا الصدد كمنسق للجنة العشرة الإفريقية المعنية بالترويج للموقف الإفريقي إزاء موضوع توسيع وإصلاح المجلس.

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