أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلازل عدة تهز جزر يونانية والساحل الغربي التركي

Print
زلازل عدة تهز جزر يونانية والساحل الغربي التركي زلازل عدة تهز جزر يونانية والساحل الغربي التركي

مصراوي Masrawy

03:45 م الإثنين 01 فبراير 2021

أثينا - (د ب أ):

ضرب عدد من الزلازل جزر إيجة اليونانية ومناطق من الساحل الغربي لتركيا صباح اليوم الاثنين.

وقعت الزلازل التي بلغت قوة ثلاثة منها 4.5 و4.8 و4.9 درجة على مقياس ريختر الساعة 0745 و8 صباحا (0545 و0600 بتوقيت جرينتش) وتم الشعور بها في الجزيرتين اليونانيتين ليسبوس وكيوس وكذلك على الساحل التركي المطل على بحر إيجة.

وتم الشعور بزلازل اصغر عدة في وقت سابق، بحسب المعهد الجيوديناميكي في أثينا.

وسُجل مركز الزلازل ما بين جزيرتي ليسبوس وكيوس على عمق ما بين 12 و15 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 20.69 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها سبعة كيلو مترات.

ولم ترد تقارير عن إصابات، بحسب ما نقلته قناة "ستو نيسي" اليونانية.

وفي نهاية أكتوبر الماضي وقع زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

وفي يونيو 2017، تسبب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في أضرار شديدة بجزيرة ليسبوس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية