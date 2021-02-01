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التأديبية تلغي مجازاة أستاذ جامعي تم تنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراة

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التأديبية تلغي مجازاة أستاذ جامعي تم تنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراة التأديبية تلغي مجازاة أستاذ جامعي تم تنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراة

مصراوي Masrawy

03:50 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، قرار مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لعدم تقديم الجامعة لملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق إلى المحكمة لتقف عليها وتفند الاتهامات المنسوبة له.

وثبت أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة العربية في احدي الجامعات وصدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات الذي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار مجازاته، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ودفوعه التي أبداها بشأنه.

فضلًا عن عدم التأكد من مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولاً من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرارها بالمجازاة أثباتا لارتكاب الطاعن ما يبرر مجازاته بالجزاء صدقا وعدلا، ما يُثبت صحة ما يدعيه الاستاذ الجامعي من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معه، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع.

أقام الطعن الأستاذ الجامعي، وذكر صدور قرار عميد الكلية بتنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية، واختيار عضو آخر بالقسم، كما تعرض للاضطهاد المستمر من عميد الكلية إلى أن صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم على سند من شكوى قُدمت ضده، وبعد تحقيق لم يُمَكن خلاله من الاطلاع على الشكوى لتفنيد رده عليها، ولم يُستجب إلى طلبه بسماع شهود الواقعة محل الشكوى.

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