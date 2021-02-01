أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

العثور على جثة حارس جراج في الغربية.. وجهود أمنية لحل اللغز

Print
العثور على جثة حارس جراج في الغربية.. وجهود أمنية لحل اللغز العثور على جثة حارس جراج في الغربية.. وجهود أمنية لحل اللغز

مصراوي Masrawy

04:00 م الإثنين 01 فبراير 2021

الغربية-مروة شاهين:

تكثف الأجهزة الأمنية في الغربية جهودها لحل لغز مقتل خفير داخل جراج على طريق "شبراقاص- سبطاس" في مدينة السنطة بالغربية حيث تبين أن السبب وراء الواقعة سرقة جرار زراعي.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا بالعثور علي جثة في جراج علي طريق شبراقاص - سبطاس بمدينة السنطة انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.

شكل مدير الأمن فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولى فريق البحث سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية