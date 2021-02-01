العثور على جثة حارس جراج في الغربية.. وجهود أمنية لحل اللغز

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

تكثف الأجهزة الأمنية في الغربية جهودها لحل لغز مقتل خفير داخل جراج على طريق "شبراقاص- سبطاس" في مدينة السنطة بالغربية حيث تبين أن السبب وراء الواقعة سرقة جرار زراعي.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا بالعثور علي جثة في جراج علي طريق شبراقاص - سبطاس بمدينة السنطة انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.

شكل مدير الأمن فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولى فريق البحث سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.