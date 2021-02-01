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العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء

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العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 620620 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13057, فيما تم تسجيل 1255 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 593384 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14179, منهم 198 يرقدون في غرف العناية المركزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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