بتوجيه "المرضي".. بلدية بارق تفتح طريق الأربعين الدائري بمخطط "الخبت"

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تمهيداً لأعمال السفلتة مستقبلاً

شرعت آليات بلدية محافظة بارق، صباح اليوم، في فتح طريق الأربعين الدائري بمخطط خبت آل حجري شمال المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، حيث وقف الفريق التطويري بالبلدية ميدانياً وحدد مسار الطريق وبدأت المعدات بفتحه تمهيداً لأعمال السفلتة مستقبلاً؛ وذلك لتنمية المخطط وتطوير المحافظة بشكل عام.

ويشهد مخطط "خبت آل حجري" حالياً نهضة عمرانية ستحدث واجهة مميزة للمحافظة.

ومن جانب آخر، وقف المهندس "الحسن" على موقع مقترح لطريق تنموي بعرض ٢٠ متر يربط طريق الملك عبدالله بقرية الصلال، ووجه بفتحه بعد موافقة الأهالي عليه وحل جميع المعوقات التي تواجهه، حيث إن الطريق سيكون شريان رابط مع الطريق الرئيس لتنمية وحيوية المنطقة وسهولة الحركة.