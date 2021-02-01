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أؤيد الاستقلالية.. معيط: أوافق على عدم الجمع بين منصبي ورئاسة التأمين الصحي

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أؤيد الاستقلالية.. معيط: أوافق على عدم الجمع بين منصبي ورئاسة التأمين الصحي أؤيد الاستقلالية.. معيط: أوافق على عدم الجمع بين منصبي ورئاسة التأمين الصحي

مصراوي Masrawy

03:48 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول ضرورة الفصل بين منصب وزير المالية ومنصب رئيس هيئة التأمين الصحي.

جاء ذلك في تعقيبه على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: أنا شخصيا لا أفضل هذه الحالة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: أؤيد الاستقلالية في أقرب فرصة ممكنة، ليكون هناك رئيس للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وبشأن الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحي الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا: لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين في التأمين الصحي لتمويل هذه الحملة.

وأشار إلى أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالخصم من الشركات لصالح تمويل التأمين الصحي، مؤكدا أن أي قيمة تدفع لصالح التأمين الصحي يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

كان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه انتقادات حادة لوزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.

وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعايا، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التلفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.​

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