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.. مستشار الرئيس اليمني: جهود مسطورة في عمق التاريخ

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بالفيديو.. مستشار الرئيس اليمني: جهود السعودية مسطورة في عمق التاريخ .. مستشار الرئيس اليمني: جهود مسطورة في عمق التاريخ
قال لـ"سبق": المليشيا الحوثية سرطان يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها

بالفيديو.. مستشار الرئيس اليمني: جهود السعودية مسطورة في عمق التاريخ

‬ أكد مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، أن ما قامت به المملكة العربية من جهود جبارة في نصرة الشعب اليمني وإنقاذه من المليشيات الإرهابية التي زرعت الكراهية والفتن بين أبناء الشعب اليمني هو محل تقدير من جميع أبناء الشعب اليمني الذين يدركون أن السعودية هي القلب النابض والأم الحنون ليس لليمن فحسب بل لكل المسلمين بالعالم.

وأوضح "العامري" في تصريحات خاصة لصحيفة "سبق" عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض: المليشيات عبارة عن "سرطان" يستهدف اليمن والمنطقة بأكملها، وليس لهم هدف إلا أن يكونوا ذراعاً للمشروع الإيراني، ونشر الفكر المنحرف "الجعفري"، وتدمير الهوية اليمنية والسيطرة على الموارد اليمنية بشكل عام ونشر الثقافة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف: المليشيات قامت على إشاعة الفوضى وتغيير الهوية الدينية من خلل استهداف العلماء والدعاة والمراكز العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من خلال نشر ثقافتهم المنحرفة والتشكيك في مصادر الإسلام.

وقدّم مستشار الرئيس اليمني شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج "تواصل مع علماء اليمن، والتي أثمرت بتوحيد المدارس العلمية والدعوية في اليمن وجمعهم على ميثاق دعوي علمي يوجههم جميعا للعمل المؤصل للتصدي للعدو الذي يستهدف الجميع.

ووجّه "العامري" رسالة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أكد خلالها الحاجة الماسة إلى استمرار في التواصل والعناية بعلماء اليمن الذين يقومون برسالة لا تقل أهمية عن المجهود العسكري والتنمية والإعمار باليمن فالعلماء صمام أمان في توعوية الشعب اليمني وبيان مخاطر هذه المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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