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تدريب العاملين في مجلس مدينة شرم الشيخ على "التصميم الجديد للطرق"

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تدريب العاملين في مجلس مدينة شرم الشيخ على "التصميم الجديد للطرق" تدريب العاملين في مجلس مدينة شرم الشيخ على "التصميم الجديد للطرق"

مصراوي Masrawy

03:14 م الإثنين 01 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين والفنيين بمجلس المدينة على الخطاطة الجديدة للطرق وفقًا لكافة المواصفات والمعايير القياسية، والأسس الفنية العملية والاقتصادية اختيار بدائل لمسار الطريق وتقييمها من النواحي الفنية والاقتصادية والبيئية، لتواكب مدينة شرم الشيخ أفضل المدن السياحية العالمية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الاثنين، أنه جرى تنظيم الدورة التدريبية بهدف التعرف على أساسيات التصميم والتخطيط الخاص بالطرق الحضرية داخل المدينة والطرق الخلوية أي الطرق التي توجد خارج المدينة أو بين المدن، وتوضيح المعايير الدولية لتصنيف الطرق و درجاتها و أسس تحليل سعة الطرق و مستويات الخدمة المرورية على الطرق. وتحليل مسافات الرؤية على الطرق وعند التقاطعات، لضمان التصميم الآمن للطرق وتقليل معدلات الحوادث.

وأكد أن الدورة التدريبية استهدفت تنمية قدرة العاملين بالمجلس على التخطيط الأفقي (المنحنيات الأفقية)، والتخطيط الرأسي (المنحنيات الرأسية)، وتصميم عناصر القطاع العرضي للطرق الحضرية والخلوية، والتعريف على مبادئ وأساسيات تخطيط التقاطعات السطحية، وتخطيط الأعمال الصناعية عند التقاطعات الخاصة بالكباري والأنفاق، وتصميم وسائل التنظيم والتحكم المروري (اللافتات المرورية والعلامات الأرضية)، و تخطيط و تصميم ساحات وجراجات الانتظار، والطرق المتطورة للتصميم الإنشائي للرصف وتطبيقات الحاسب الألي، والتطبيقات عملية.

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