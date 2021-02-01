أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام من عدم الاستقرار

Print
أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام من عدم الاستقرار أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام من عدم الاستقرار

مصراوي Masrawy

03:12 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الأربعاء 3 فبراير حتى الجمعة 5 فبراير تبدأ بالسواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد على باقي الأنحاء، كما تنخفض درجات الحرارة الى 6 درجات.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق نت السواحل الشمالية الغربية.

الخميس:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الجمعة:

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء.

- أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية