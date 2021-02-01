أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام من عدم الاستقرار

مصراوي Masrawy
03:12 م الإثنين 01 فبراير 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الأربعاء 3 فبراير حتى الجمعة 5 فبراير تبدأ بالسواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد على باقي الأنحاء، كما تنخفض درجات الحرارة الى 6 درجات.
وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
الأربعاء:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.
- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.
- نشاط رياح على مناطق نت السواحل الشمالية الغربية.
الخميس:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.
الجمعة:
- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء.
- أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.