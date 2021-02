★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتشار الواسع لجائحة "كوفيد-19" والموجات المتتالية لهذا الوباء في مناطق العالم المختلفة، هو ظاهرة لم يشهدها المجتمع الدولي على هذا النطاق الممتد جغرافيًّا وزمنيًّا منذ سنوات بعيدة.

وأشار رشوان إلى أن الآثار الناتجة عن انتشار هذا الوباء لم تقتصر على الجوانب الصحية والعلاجية؛ ولكن اشتملت أيضًا على تأثيرات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وديموغرافية عميقة سوف تستمر نتائجها وتداعياتها على الإنسانية كلها لسنوات قادمة طويلة، مشيرًا إلى أن نجاح مصر في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائجة كورونا يعود إلى التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها وتدخلها لتحفيز الاقتصاد وتنفيذ برامج اجتماعية عاجلة؛ لمساعدة الفئات غير القادرة على مواجهة آثار الوباء.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن أزمة كورونا أدت إلى تصاعد أهمية منظومة الدول الآسيوية في النظام العالمي؛ اقتصاديًّا وعلميًّا، وهو تصاعد كان موجودًا قبل الجائحة؛ ولكن ساعدت نتائجها على تسريعه وتعميقه، لتؤكد من جديد آن آسيا هي قارة المستقبل؛ الأمر الذي ضاعف من اهتمام مصر بعلاقاتها ومصالحها مع الدول الآسيوية في مجالات عديدة، إضافة إلى علاقاتها الدائمة مع محيطها العربي وقارتها الإفريقية، وتعزيز المصالح المشتركة مع أوروبا والعالم الغربي.

جاء ذلك في افتتاحية العدد السادس من دورية "آفاق آسيوية"؛ وهي دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وتتيح الدورية الفرصة للباحثين من كل دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كل القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي، ويعمل مستشارًا لتحريرها الدكتور حسن أبو طالب، ومديرة التحرير د.سمر إبراهيم محمد، ويشارك في هيئة تحكيمها عدد من الرموز الأكاديمية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها في نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الإنترنت وتوزع مجانًا في مصر وأنحاء العالم، كما تم اعتمادها من جانب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وحصلت على الترقيم الدولي.

ونظرًا لما تمثله جائحة "كوفيد-19" من أهمية على المستوى العالمي، فقد جاء ملف العدد بعنوان "تأثير جائحة كوفيد-19 على قارة آسيا"؛ ليقدم رؤية كبار الكتاب والمتخصصين عن تأثير الجائحة على عام مصر روسيا 2020، ويستعرض أهم استنتاجات الخبرة الصينية لتمثل أحد نماذج الإدارة الناجحة للجائحة، وأهداف طريق الحرير الصحي، ومدى تأثير الجائحة على التغيرات المناخية في قارة آسيا، والتنافس العالمي في مجال إنتاج لقاح "كوفيد-19"، بالإضافة إلى توضيح أثرها الاقتصادي في كل من الفلبين وباكستان وروسيا، وقد شارك في الملف عدد من كبار المتخصصين؛ أبرزهم: أليكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والدكتور محمد فايز فرحات، والدكتور هشام محمد بشير، والدكتورة منى درويش، والأستاذة أميرة عبد الحكيم، والأستاذة نرمين سرج.. وغيرهم.

ويتضمن العدد الجديد من الدورية دراسات في قضايا مختلفة؛ منها: السياسة الهندية نحو رابطة بيمستيك توجه نحو الإقليمية، وأثر البعد القيمي لدى إيران على النظام الدولي، والاقتصاد في أوزباكستان قاطرة التنمية.

كما تضمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في إنتاج للطاقة المتجددة، والنموذج الكوري لسينما شرق آسيا، والانتخابات التشريعية في سريلانكا أغسطس 2020.

وتناول القسم الإنجليزي دراسة الدبلوماسية الصحية كإحدى أدوات القوى الناعمة بعنوان Health Diplomacy As A Soft Power: What COVID-19 Has Taught Us?

أما القسم الصيني، فتناول موضوعًا عن الحالة الراهنة للعلاقات الإنسانية العربية- الصينية، ودراسة عن تأثير العلاقات الدولية على التقارير الإعلامية.