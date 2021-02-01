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سقوط تشكيل عصابي قبل لترويج 200 طربة حشيش في الإسكندرية

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سقوط تشكيل عصابي قبل لترويج 200 طربة حشيش في الإسكندرية سقوط تشكيل عصابي قبل لترويج 200 طربة حشيش في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:06 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيل عصابي بحوزته 200 طربة حشيش قبل ترويجهم في الإسكندرية .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من (ثلاثة أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش مبلغ مالي – 3 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة 1,400,00 مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر، واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (2 حكم حبس جزئي ومستأنف "تهرب ضريبي" بإجمالي حبس 3 سنوات ، وكذا غرامة مالية مستحقة بلغت (1,106,456 - مليون ومائة وستة ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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