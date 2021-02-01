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النيابة الإدارية تأمر بتحقيق عاجل في حريق "عقار الدائري"

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النيابة الإدارية تأمر بتحقيق عاجل في حريق "عقار الدائري" النيابة الإدارية تأمر بتحقيق عاجل في حريق "عقار الدائري"

مصراوي Masrawy

02:52 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة في بيان، أن التحقيقات لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها في كافة الجهات الإدارية المختصة مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة للتصرف فيها.

كان حريق اندلع منذ 3 أيام في مخزن أحذية في الطابق الأرضي لعقار في منطقة "حي الهرم" ومازال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه، الذي أسفر عن وقف حركة السير أعلى الدائري من منطقة المريوطية إلى صفط خوفا من انهياره.

وأهابت النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن اي مخالفات بناء بدون ترخيص أو على الأراضي الزراعية على الإيميل (shakwa@ap.gov.eg) أو الخط الساخن 16117 أو رقم الواتساب 0105061888 لما تشكله تلك المخالفات من ضرر على المواطنين.

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