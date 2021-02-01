مصرع شخص إثر حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

لقى شخص مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة، يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر في اتجاه مدينة نصر.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من السائق في الاتجاه إلى مدينة نصر، ما أدى الى ظهور بعض للكثافات المرورية في الاتجاه من أعلى العروبة اتجاه مدينة نصر.

كما انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان، وتم تسير حركة السيارات وقامت الأوناش برفع حطام الحادث بالكامل.